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Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2019 года

12:44 | 22.05.2019 | Экономика

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Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые четыре месяца 2019 года.

Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2019 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по апрель текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 7%, чистый валовый доход — на 4%, а чистые комиссионные доходы снизились на 5%.

По состоянию на 1 мая 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 276,7 млн. рублей, чистый процентный доход — 98,2 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 69 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 20,4 млн. рублей, чистая прибыль — 12,1 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 5,7 млрд. рублей, собственный капитал — 733 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,5 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 3,9 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая составил 3 млрд. рублей; физических лиц — 939 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 14%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая 2019 года составил 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,6 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 439 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2019 года составляют: Н1.2 — 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,5% при минимальном значении 8%; Н3 — 81% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

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