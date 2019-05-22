Банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за четыре месяца 2019 года Экономика

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» подвел итоги финансовой деятельности за первые четыре месяца 2019 года.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, с января по апрель текущего года относительно аналогичного периода 2018-го чистые процентные доходы увеличились на 7%, чистый валовый доход — на 4%, а чистые комиссионные доходы снизились на 5%.

По состоянию на 1 мая 2019 года, доходы банка «Кузнецкий» составили 276,7 млн. рублей, чистый процентный доход — 98,2 млн. рублей, чистый комиссионный доход — 69 млн. рублей, балансовая прибыль до налогообложения — 20,4 млн. рублей, чистая прибыль — 12,1 млн. рублей.

Активы банка на начало мая составили 5,7 млрд. рублей, собственный капитал — 733 млн. рублей.

С начала текущего года «Кузнецкий» предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму более 1,5 млрд. рублей. Кредитный портфель составил 3,9 млрд. рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 мая составил 3 млрд. рублей; физических лиц — 939 млн. рублей, увеличение к аналогичной дате прошлого года — 14%.

Объем привлеченных вкладов населения на 1 мая 2019 года составил 2,8 млрд. рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий — 1,6 млрд. рублей. От Центрального банка России под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса привлечено 439 млн. рублей.

Значения нормативов на 1 мая 2019 года составляют: Н1.2 — 9,3% (минимальное значение, установленное Банком России, 6%); Н1.0 — 13,5% при минимальном значении 8%; Н3 — 81% при минимальном значении 50%.

Все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике кредитно-финансового учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.