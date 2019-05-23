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Подписан меморандум о сотрудничестве Пензенской области и китайской провинции Аньхой

15:20 | 23.05.2019 | Экономика

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Чебоксары, 23 мая 2019. PenzaNews. Меморандум о сотрудничестве между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Аньхой заключен в ходе заседания совета по взаимодействию регионов Приволжского федерального округа и территорий Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики в Чебоксарах в четверг, 23 мая.

Подписан меморандум о сотрудничестве Пензенской области и китайской провинции Аньхой

Фото: Pnzreg.ru

Свои подписи под документом поставили председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, исполняющий обязанности губернатора в связи с отпуском главы региона Ивана Белозерцева, и заместитель руководителя провинции Аньхой Чжоу Сиань.

Также представитель пензенского ООО «Русгрейн» Михаил Петров и китайской компании Asia Communication Чжан Хун Ян подписали соглашение об организации экспортных поставок продуктов питания из Пензы в Чунцин. Оно предполагает, что первая поставка состоится в августе, сообщает пресс-служба правительства региона.

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