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Виктор Кувайцев поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства

15:08 | 26.05.2019 | Экономика

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Пенза, 26 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил представителей бизнеса с Днем российского предпринимательства, который отмечается в воскресенье, 26 мая.

Виктор Кувайцев поздравил пензенских бизнесменов с Днем российского предпринимательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Быть предпринимателем — особый труд. Вы умеете достигать успехов в непростых условиях в таком сложном деле, потому что сочетаете способности с упорным трудом. Уровень жизни населения нашего города во многом зависит от качества вашей работы. Вы создаете новые рабочие места, обеспечиваете горожан всеми видами промышленных и продовольственных товаров», — отметил мэр.

Он добавил, что отыскать и прочно занять свою позицию в экономике города — это талант и в то же время колоссальный труд, достойный поддержки и уважения.

«Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю здоровья, благополучия и успехов во всех делах на благо родного города!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.

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