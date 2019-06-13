В мэрии Пензы провели день открытых дверей для бизнеса Экономика

Пенза, 13 июня 2019. PenzaNews. День открытых дверей для представителей сферы малого и среднего предпринимательства (МСП) проведен в администрации Пензы по инициативе мэра Виктора Кувайцева в четверг, 13 июня.

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В нем приняли участие руководители различных структурных подразделений, в их числе — начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова, глава правового управления Всеволод Пилипенко, главный архитектор Пензы Сергей Петров и другие чиновники.

Они дали обратившимся необходимые разъяснения, касающиеся аренды земли под благоустройство, размещения нестационарных торговых объектов, оказания мер финансовой поддержки, а также ответили на волнующие представителей бизнеса вопросы.

Виктор Кувайцев положительно оценил итоги первого дня открытых дверей.

«Такой формат работы позволит снизить административные барьеры в части взаимодействия бизнес-сообщества и муниципальных органов власти», — выразил уверенность он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, следующее подобное мероприятие запланировано на 15 июля.