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В Пензенской области решено частично ограничить продажу алкоголя на первых этажах домов

21:30 | 19.06.2019 | Экономика

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Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции в помещениях, которые переведены из жилых в статус нежилых и расположены на первых этажах многоквартирных домов, будет запрещена в Пензенской области. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания региона единогласно поддержали в ходе 21-й очередной сессии в среду, 19 июня.

В Пензенской области решено частично ограничить продажу алкоголя на первых этажах домов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, исключение составят объекты общественного питания — там розничная продажа спиртного будет допускаться.

Как сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, ограничения коснутся 45 объектов, из которых 40 — это сетевые алкомаркеты.

В размещенном на сайте регионального парламента проекте закона уточняется, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.

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