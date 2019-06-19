В Пензенской области решено частично ограничить продажу алкоголя на первых этажах домов
Печать
Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Розничная продажа алкогольной продукции в помещениях, которые переведены из жилых в статус нежилых и расположены на первых этажах многоквартирных домов, будет запрещена в Пензенской области. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания региона единогласно поддержали в ходе 21-й очередной сессии в среду, 19 июня.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Согласно тексту документа, исключение составят объекты общественного питания — там розничная продажа спиртного будет допускаться.
Как сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков, ограничения коснутся 45 объектов, из которых 40 — это сетевые алкомаркеты.
В размещенном на сайте регионального парламента проекте закона уточняется, что он вступит в силу с 1 января 2020 года.