Пензенская область рискует не достичь ключевых показателей развития конкуренции — Лузгин Экономика

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Риск недостижения отдельных ключевых показателей, установленных в новой редакции стандарта развития конкуренции в субъектах РФ на 2019–2022 годы, имеется в Пензенской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности председателя правительства региона Андрей Лузгин.

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Он напомнил, что документом были введены новые понятия, термины и определения, в связи с чем требуется корректировка подходов к работе по развитию конкуренции.

«В целях реализации данного стандарта в Пензенской области была разработана новая версия стандарта развития конкуренции и проект дорожной карты. Проект разрабатывался в условиях отсутствия методических рекомендаций и, с моей точки зрения, некоторые из наших ведомств подошли в некоторой степени формально к разработке плана мероприятий по достижению целевых показателей конкуренции на некоторых курируемых рынках», — сказал он в ходе совещания в правительстве Пензенской области в четверг, 20 июня.

Андрей Лузгин добавил, что проект будет дорабатываться.

«У нас с вами есть на это время. Прошу коллег отнестись к этому ответственно. В настоящий момент у нас в регионе по некоторым рынкам существует риск недостижения ключевых показателей, установленных новым стандартом. К таким рынкам можно отнести рынок общего и дошкольного образования, рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, рынок детского отдыха и оздоровления, рынок социальных услуг», — уточнил он.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 17 апреля 2019 года подписал распоряжение, которым утверждена новая редакция стандарта развития конкуренции в субъектах федерации.

Документ был принят в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина об определении ключевых показателей развития конкуренции и закреплении обязательства регионов по их достижению.

В приложении к распоряжению указан 41 рынок, для каждого из которых обозначено минимальное значение ключевого показателя в 2022 году.