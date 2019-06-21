Клубный дом «Капитал» на Карла Маркса в Пензе стал финалистом премии «Urban Awards» Экономика

Пенза, 21 июня 2019. PenzaNews. Клубный дом «Капитал» на улице Карла Маркса в Пензе стал одним из пяти финалистов премии «Urban Awards – 2019» в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса».

Эскиз-проект: ООО «Строительная компания «Интерьер-Строй»

Как поясняется на сайте премии , клубный дом возводится в историческом центре города — неподалеку от парка, ботанического сада и тропы здоровья — в духе классической европейской архитектуры. В нем будет предусмотрено 12 квартир, четыре пентхауса и один коммерческий этаж. Владельцы каждой квартиры смогут рассчитывать на два машиноместа.

Строительство было начато в III квартале 2018 года. Ввод в эксплуатацию намечен на IV квартал 2020-го.

Застройщиком выступает ООО «СК «Интерьер-Строй».

Премия «Urban Awards» была учреждена в 2009 году. Тогда она прошла в рамках XXI ежегодной выставки-ярмарки «Недвижимость», но уже в следующем году состоялась как самостоятельное мероприятие отрасли.

Со временем премия переросла в торжественное деловое событие, обозначающее основные достижения рынка жилой городской недвижимости. По оценке ряда специалистов, она является одной из наиболее престижных.

В 2019 году все объекты, представленные номинантами, прошли многоэтапную экспертизу членов жюри.

Во время приема заявок проверялась проектная документация. Затем эксперты более двух недель изучали анкеты участников. Кроме того, каждый проект прошел исследование через автоматическую онлайн-систему премии «Urban Awards». Готовые жилые комплексы были проинспектированы очно в рамках выездных мероприятий.

Финальное голосование членов жюри состоялось 11 июня, однако победители будут названы только 27-го числа на торжественной церемонии.

Объекты, признанные лауреатами, получат статус «Лучший объект года» в соответствующей номинации.