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Пензенская область рассчитывает на поддержку «Дом.рф» при решении проблемы дольщиков

09:09 | 28.06.2019 | Экономика

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить от АО «Дом.рф» финансовую поддержку для решения проблемы обманутых дольщиков.

Пензенская область рассчитывает на поддержку «Дом.рф» при решении проблемы дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организация «Дом.рф» рассматривает Пензенскую область в качестве пилотного региона по достройке проблемных домов с участием средств этого фонда. Документы мы направили», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на стройплощадку ЖК «Райки» в минувший четверг, 27 июня.

Он добавил, что представители «Дом.рф» приезжали в Пензу для изучения положения дел.

По словам главы региона, специалисты увидели, «что власть вместе с застройщиками активно работает по решению этой проблемы».

«Давайте работать еще более слаженно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.

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