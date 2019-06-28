Пензенская область рассчитывает на поддержку «Дом.рф» при решении проблемы дольщиков Экономика

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Пензенская область рассчитывает получить от АО «Дом.рф» финансовую поддержку для решения проблемы обманутых дольщиков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Организация «Дом.рф» рассматривает Пензенскую область в качестве пилотного региона по достройке проблемных домов с участием средств этого фонда. Документы мы направили», — сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе визита на стройплощадку ЖК «Райки» в минувший четверг, 27 июня.

Он добавил, что представители «Дом.рф» приезжали в Пензу для изучения положения дел.

По словам главы региона, специалисты увидели, «что власть вместе с застройщиками активно работает по решению этой проблемы».

«Давайте работать еще более слаженно», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.