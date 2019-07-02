Пензенская область получит на реализацию нацпроектов 31,5 млрд. рублей — губернатор Экономика

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Пензенская область получит 31,5 млрд. рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов в период с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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Он пояснил, что внутренняя политика России нацелена на улучшение качества жизни граждан.

Иван Белозерцев напомнил, что на этом делает особый акцент президент РФ Владимир Путин.

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«В своем послании Федеральному Собранию он подчеркнул, что результат должен быть значимым, видимым, а главное, быстрым — не когда-нибудь, а именно сейчас. [...] Важно видеть, что реально делается и уже сделано для улучшения жизни каждого конкретного человека. Именно для этого стартовали нацпроекты, для реализации которых выделены беспрецедентные суммы из федерального бюджета, в том числе и на Пензенскую область», — отметил он в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 2 июля.

Губернатор добавил, что реализация таких проектов, как «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», должна дать импульс социально-экономическому развитию региона и страны в целом.

«Эту работу называют вложением в человеческий капитал», — сказал Иван Белозерцев.