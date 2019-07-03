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Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 23 млрд. рублей

11:16 | 03.07.2019 | Экономика

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. Налогоплательщики Пензенской области перечислили 23,3 млрд. рублей в консолидированный бюджет Российской Федерации за первые пять месяцев 2019 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ФНС России.

Пензенские налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет РФ 23 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что это почти на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В федеральный бюджет мобилизовано 3,8 млрд. рублей, или на 3% больше», — поясняется в тексте.

В сообщении поясняется, что поступления в консолидированный бюджет Пензенской области за период с января по май составили 16,5 млрд. рублей, рост — 10%, в том числе в региональный бюджет — 13,9 млрд. рублей (+11,2%), в местные — 2,6 млрд. рублей (+4).

Согласно данным ФНС России, основная доля доходов консолидированного бюджета РФ сформирована за счет НДФЛ — 6 млрд. рублей, НДС — 5,4 млрд. рублей, акцизов — 3,3 млрд. рублей, налога на прибыль — 3,3 млрд. рублей, на имущество организаций — 1,8 млрд. рублей, налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения — 1,4 млрд. рублей, транспортного налога — 0,3 млрд. рублей и земельного — 0,4 млрд. рублей.

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