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В Пензе до конца года планируется ввести 500 тыс. кв. метров жилья

18:26 | 03.07.2019 | Экономика

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Пенза, 3 июля 2019. PenzaNews. 500 тыс. кв. метров жилья намечено ввести в Пензе до конца 2019 года. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Магомед Агамагомедов.

В Пензе до конца года планируется ввести 500 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что этого показателя планируется достичь благодаря вводу 256 тыс. кв. метров в многоквартирных домах, а еще 244 тыс. кв. метров придется на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

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«На сегодняшний день введен многоквартирный дом в 3-м микрорайоне Арбеково и жилой комплекс «Аристократ». Подготовлены документы на ввод двух домов в 7-м микрорайоне Арбеково. Остальные объекты расписаны по месяцам», — пояснил вице-мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 3 июля.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев обратил внимание на то, что объемы ввода жилья являются одним из основных показателей социально-экономического развития территории.

«Этот вопрос необходимо держать на особом контроле», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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