В Пензенской области определят лучшего стеклодува Экономика

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший стеклодув», который состоится в период с 1 по 9 августа.

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Согласно положению, к участию в конкурсе приглашаются граждане России, являющиеся работниками компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории региона, независимо от организационно-правовой формы. При этом от одной фирмы могут участвовать не более четверых человек.

Побороться за победу в конкурсе не смогут победители прошлых лет.

Соревнования включают в себя практические и теоретические задания, содержание которых пока не разглашается. Однако известно, что нужно будет изготовить за определенное время два вида изделий по чертежам в нескольких экземплярах, а также ответить на определенные вопросы.

За победу предусмотрен легковой автомобиль, за второе место — телевизор, за третье — ноутбук.

Документы для участия необходимо подать до 22 июля.