Опыт пензенского «Спутника» предложено изучить главам регионов Экономика

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Председатель комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, строительству и дорогам Игорь Шпектор, посетивший Пензенскую область с рабочим визитом в начале июня, направил письмо на имя первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в котором предложил, чтобы главы регионов изучили опыт по возведению микрорайона «Город «Спутник».

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«Дело в том, что наша комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам проводит очень много выездов и осуществляет проверки в регионах по вопросам сноса аварийного жилья, качества нового строительства, решения вопросов по президентской программе «Формирование комфортной городской среды». Среди многочисленных жалоб и различных необоснованных требований со стороны муниципальных органов и администраций субъектов [...] мы иногда видим и великолепный положительный опыт», — говорится в письме.

В нем добавляется, что выполнение в рамках нацпроекта задачи по увеличению объемов возведения жилья в стране не менее чем до 120 млн. кв. метров ежегодно начиная с 2024 года возможно при условии правильных подходов со стороны регионов, и «Спутник», макет которого был представлен президенту России Владимиру Путину еще в 2008-м во время его визита в Пензу, может служить хорошим примером.

В тексте поясняется, что «энтузиастом, главным строителем и финансистом» явился генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«На сегодняшний день введено в эксплуатацию 50 жилых многоквартирных домов, на строительстве объектов трудятся 1,5 тыс. человек», — уточняется в письме Игоря Шпектора.

В нем особо отмечается, что микрорайон с собственной набережной обустроен «на уровне высокоразвитого европейского города».

«Вся инженерная инфраструктура построена за счет застройщика, при этом Рафик Анверович Ибрагимов никаких средств извне не получал», — говорится в тексте, к которому приложен презентационный альбом, посвященный «Спутнику».

Отдельно в письме подчеркивается важная роль губернаторов в реализации таких проектов.

«Глубоко убежден, что подобный выезд на место может быть хорошей школой для наших руководителей регионов», — резюмируется в обращении Игоря Шпектора, текст которого опубликован на сайте ООО «ПКФ «Термодом».