Пензенский губернатор поручил изучить опыт регионов по внедрению бережливых технологий Экономика

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил сотрудникам регионального правительства изучить положительный опыт регионов по внедрению бережливых технологий и через месяц представить результаты анализа лучших практик.

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По его словам, особого внимания эта тема заслуживает в сфере промышленности, так как она напрямую связана с производительностью труда.

В связи с этим глава региона предложил посвятить данному вопросу ближайшее заседание региональной ассоциации промышленников и посмотреть бережливые технологии в действии на базе одного из предприятий.

«Нам необходимо внедрять опыт лучших предприятий», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 8 июля.

Он добавил, что бережливые технологии также необходимо внедрять в учреждениях социальной сферы.