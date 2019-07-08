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В Пензенской области отмечается рост доходов от акцизов на нефтепродукты

13:09 | 08.07.2019 | Экономика

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Поступления от акцизов на нефтепродукты в бюджет Пензенской области за первое полугодие 2019 года превысили ожидаемый уровень. Об этом сообщила министр финансов региона Любовь Финогеева.

В Пензенской области отмечается рост доходов от акцизов на нефтепродукты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По акцизам на нефтепродукты при плановом приросте поступлений в размере 5,6% фактически доходы увеличились на 19,8%, прирост составил 258 млн. рублей», — пояснила она в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 8 июля.

Любовь Финогеева добавила, что по транспортному налогу ожидался прирост на уровне 4%, но в реальности он достиг 14,9%.

«В абсолютном выражении это 34 млн. рублей к аналогичному периоду прошлого года», — сказала министр.

Министр также обратила внимание на то, что по налогу, который взимается в связи с применением упрощенной системы налогообложения и является итогом финансовой деятельности предприятий малого бизнеса, прирост планировался на уровне 10,7%, а по факту составил 17,3% — 257 млн. рублей в абсолютном выражении.

«По налогу на имущество организаций в связи с отменой налога на движимое имущество с 2019 года мы предусматривали снижение на 12,6%, однако за первое полугодие сложился прирост 2,2%, в абсолютном выражении — это 40 млн. рублей. Это говорит о том, что предприятия обновляют основные фонды, идут реконструкции, строительство новых корпусов, которые положительно влияют на уплату налога», — пояснила Любовь Финогеева.

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