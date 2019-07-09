ВТБ и «Термодом» заключили соглашение об использовании эскроу-счетов Экономика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. ВТБ и ООО «Специализированный застройщик «ТермодомРиелт» (входит в холдинг «Термодом») заключили кредитное соглашение с использованием новой схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, в его рамках банк предоставит 740 млн. рублей на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Город «Спутник» до конца 2021 года.

Комментируя заключенное соглашение, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай отметил, что рад видеть среди новых клиентов строительный холдинг «Термодом».

«ВТБ намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с предприятиями данной отрасли, поскольку регион имеет для этого большой потенциал. Мы одними из первых реализовали сделку с использованием нового механизма счетов эскроу, который значительно снижает риски граждан при инвестировании в возводящееся жилье», — сказал он.

В свою очередь руководитель холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов назвал банк ВТБ одним из ключевых партнеров.

«Наши клиенты уже по достоинству оценили новый механизм, который делает приобретение квартир еще более безопасным. Надеюсь, что так же высоко они оценят и сам строящийся объект в «Спутнике», — подчеркнул он.

Холдинг «Термодом» — один из крупнейших застройщиков в Пензенской области, специализирующийся на возведении жилых и промышленных зданий, продаже квартир, производстве строительных и отделочных материалов. Осуществляет свою деятельность на строительном рынке региона с 1998 года. Возводит микрорайон «Город «Спутник», рассчитанный на проживание примерно 100 тыс. человек. На его территории находятся детские сады, школа, спортивные сооружения, зоны отдыха и досуга, а также магазины и различные объекты социально-бытового обслуживания.

ВТБ зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года под номером 1000. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций выдана 8 июня 2015 года.