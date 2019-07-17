В Пензенской области за полгода зарегистрировано более 3 тыс. 300 ИП Экономика

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. 3 тыс. 343 новых индивидуальных предпринимателя зарегистрировались на территории Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года, 3 тыс. 60 — прекратили свою деятельность. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Привлекательными видами экономической деятельности продолжают оставаться оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 36,5%, или 1 тыс. 221 предприниматель, транспортировка и хранение — 17,6, или 588 ИП, а также строительство — 11,6%, 389 физических лиц. Производственной деятельностью планирует заниматься 201 бизнесмен.

Самую весомую прибавку в количество зарегистрированных с начала года индивидуальных предпринимателей вносят города. Так, в Пензе образовано 1 тыс. 516 ИП, в Кузнецке — 212, в Заречном — 181.

В районах области наибольший прирост по количеству новых индивидуальных предпринимателей наблюдается в Пензенском районе — 194, в Бессоновском — 133, в Городищенском — 123 и в Каменском — 111. В четырех районах зарегистрировано от 73 до 84 предпринимателей — в Нижнеломовском, Земетчинском, Сердобском, Никольском. Самый низкий показатель в Вадинском районе — 13 ИП.

Средний возраст лиц, которые решили заняться бизнесом в 2019 году, составил 39 лет. 21,7% предпринимателей, зарегистрированных в первом полугодии — молодежь до 30 лет, 38,8% от общего числа — женщины.

В целом же на 1 июля в состав территориального раздела статистического регистра Пензенской области включено 33 тыс. 585 индивидуальных предпринимателей, что составляет 100,5% к соответствующему периоду прошлого года, когда их насчитывалось 33 тыс. 431.