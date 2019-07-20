В Заречном представлена фотовыставка «Завод сквозь призму времени» Экономика

Заречный, 20 июля 2019. PenzaNews. Фотовыставка «Завод сквозь призму времени» начала работу в маркетинго-выставочном комплексе производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко в Заречном Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте городской администрации, в экспозицию вошли снимки, сделанные на градообразующем предприятии за последние 50 лет.

Посетителям предлагается оценить, как изменились цеха и производственные участки за последние годы, а также как преобразилась заводская территория.

Важность данного фотопроекта в ходе презентации выставки отметили исполняющий обязанности генерального директора ПО «Старт» Евгений Баранов и председатель совета ветеранов производственного объединения Михаил Афонин. Они выразили общую мысль о том, что представленные снимки позволяют понять, насколько большой путь пройден заводом и каких успехов он достиг.

В свою очередь председатель совета молодых работников ПО «Старт» Антон Лаврентьев отметил, что сопоставление старых и новых фотографий позволяет глубже осознать масштаб изменений, произошедших с момента создания завода до наших дней.