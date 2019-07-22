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Индекс промпроизводства за полугодие составил в Пензенской области 103,3%

15:20 | 22.07.2019 | Экономика

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области за январь-июнь 2019 года 103,3% к аналогичному уровню 2018-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов.

Индекс промпроизводства за полугодие составил в Пензенской области 103,3%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это на 0,4% выше среднерегионального по Приволжскому федеральному округу и выше среднероссийского на 0,7%. Темпы за первое полугодие выше на 0,5%, чем за аналогичный период 2018 года», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 22 июля.

Максим Уханов уточнил, что по данному показателю регион по итогам I полугодия занял шестое место в Приволжском федеральном округе и 31-е — в России.

«Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности промышленных производств в Пензенской области составил 170,5 млрд. рублей», — сказал руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Он добавил, что рост зафиксирован в сфере производства компьютеров, электронных и оптических изделий — 130,7%, машин и оборудования — 125,8%, бумаги — 125%, пищевых продуктов — 115%.

«Снижение произошло в производстве напитков — 94,6%, обработке древесины — 57,3% к уровню прошлого года», — констатировал Максим Уханов.

По его словам, доля промышленного производства в валовом региональном продукте (ВРП) составила 23,5%.

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