Подведены итоги работы пензенского фонда «Поручитель» за полугодие Экономика

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Министерство экономики Пензенской области подвело итоги работы АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» за период с января по июнь 2019 года.

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Согласно представленным данным, за полгода выдано 39 займов на сумму около 102 млн. рублей. Это почти на 65% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Предоставление денежных средств осуществляется фондом «Поручитель» в рамках регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию». Данный вид поддержки субъектов СМП востребован благодаря низкой процентной ставке, равной ключевой ставке Банка России — 7,5%. В текущем году максимальный размер выдаваемых микрозаймов был увеличен с 3 млн. до 5 млн. рублей.

Помимо этого, в I полугодии фонд заключил 26 договоров поручительства на общую сумму 320 млн. рублей. Это позволило привлечь 672 млн. рублей на развитие бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем выданных поручительств вырос почти на 49%.

Максимальный размер поручительства составляет 70% от суммы обязательства, но не более 25 млн. рублей.

В 2019 году осуществлена докапитализация фонда по направлениям: «Микрофинансирование» — на сумму около 183 млн. рублей, «Гарантийная деятельность» — почти на 50 млн. рублей.