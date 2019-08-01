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Открыт сердобский грибоводческий комплекс, построенный при поддержке ВТБ

17:50 | 01.08.2019 | Экономика

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Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Высокотехнологичный комплекс по производству грибов, построенный при финансовой поддержке ВТБ, торжественно открыт на территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» в Пензенской области в четверг, 1 августа.

Открыт сердобский грибоводческий комплекс, построенный при поддержке ВТБ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как отметил управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай, кредитно-финансовое учреждение активно содействует развитию бизнеса региона, рассматривая ориентацию на потребности клиента в качестве одной из своих стратегических задач.

«При нашей поддержке пензенские компании получают возможность реализовывать свои планы развития. К одному из таких можно отнести запуск грибоводческого комплекса», — пояснил он.

Денис Педай напомнил, что в рамках соответствующей государственной программы банк предоставил ООО «Грибная компания» инвестиционный кредит в размере 1,2 млрд. рублей на 8 лет, который призван помочь повысить эффективность бизнеса и сократить срок окупаемости вложений.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, также принимавший участие в торжественной церемонии, обратил внимание на то, что открытию производства предшествовала большая совместная работа инвестора, регионального правительства и администрации Сердобского района.

«Мы будем и дальше создавать благоприятные условия для того, чтобы таких предприятий в Пензенской области было как можно больше, чтобы в Сердобск — и не только сюда — приходил бизнес, создавал рабочие места с достойной заработной платой, чтобы город развивался, чтобы люди жили хорошо. Это задача, поставленная президентом нашей страны, и мы обязаны ее выполнить», — подчеркнул он.

По словам директора «Грибной компании» Спартака Антонова, комплекс построен с учетом современных технологий производства, охлаждения, хранения и упаковки шампиньонов.

«Мы вложили очень много средств для того, чтобы иметь возможность обеспечить высочайшее качество нашей продукции. Спасибо губернатору Пензенской области, банку ВТБ и Фонду развития моногородов за поддержку нашего проекта», — сказал он.

ООО «Грибная компания» является первым резидентом индустриального парка «Сердобский». В 2017 году организация приступила к строительству высокотехнологичного агропромышленного комплекса грибного направления, а осенью 2018-го ей был присвоен статус резидента территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск».

Предприятие планирует выращивать 5 тыс. тонн шампиньонов в год и производить специальный компост.

Продукция будет реализовываться в федеральных и местных торговых сетях.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июня 2015 года.

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