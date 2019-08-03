EN
19:08:37 Суббота, 3 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки

14:22 | 03.08.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Минлесхоз Пензенской области объявил аукцион на право пользования участком недр «Васильевский» в целях геологического изучения, разведки и добычи строительного песка в 1,7 км западнее деревни Васильевка в Бессоновском районе.

В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в извещении, данный участок недр частично разведан. По имеющимся сведениям, промышленные запасы на площади 3 га составляют по категории «С1» более 74 тыс. кубометров. Запасы песка на площади 41 га определены оперативно по категории «Р1» в количестве около 3,7 млн. кубометров.

Предполагается, что договор аренды будет заключен на 25 лет.

Аукцион назначен на 16 сентября. Допускается участие в нем иностранных инвесторов.

Загрузка...
Читайте также
«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей за новости на портале, не являющемся СМИ В Пензе работница магазина перевела лжедиректору почти 60 тыс. рублей
Житель Пензы подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью сына В Пензенской области мошенник выманил деньги у ребенка, пообещав оплачиваемую работу
ТАСС получит 500 тыс. рублей за одно интервью и 15 новостей о Пензенской области Платная услуга диагностики здоровья по фото в Instagram заинтересовала полицию
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама