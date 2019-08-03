В Пензе пройдет аукцион среди желающих добывать песок вблизи Васильевки Экономика

Пенза, 3 августа 2019. PenzaNews. Минлесхоз Пензенской области объявил аукцион на право пользования участком недр «Васильевский» в целях геологического изучения, разведки и добычи строительного песка в 1,7 км западнее деревни Васильевка в Бессоновском районе.

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Как отмечается в извещении, данный участок недр частично разведан. По имеющимся сведениям, промышленные запасы на площади 3 га составляют по категории «С1» более 74 тыс. кубометров. Запасы песка на площади 41 га определены оперативно по категории «Р1» в количестве около 3,7 млн. кубометров.

Предполагается, что договор аренды будет заключен на 25 лет.

Аукцион назначен на 16 сентября. Допускается участие в нем иностранных инвесторов.