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Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для малого и среднего бизнеса

12:27 | 06.08.2019 | Экономика

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Пенза, 6 августа 2019. PenzaNews. Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для новых корпоративных клиентов, в том числе работающих в Пензенской области, которые за предыдущий календарный год получили от предпринимательской деятельности доход, не превышающий 2 млрд. рублей.

Россельхозбанк запустил акцию «Счет с выгодой!» для малого и среднего бизнеса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, клиентам будет предоставлен ряд услуг в рамках расчетно-кассового обслуживания (РКО) без взимания комиссионного вознаграждения — открытие и ведение счета, внутренние и внешние переводы, прием и пересчет наличных, использование системы «Интернет-клиент», а также годовое обслуживание корпоративной карты.

«Участие в акции, которая продлится до 24 июля 2020 года, могут принять не имеющие счета в РСХБ юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физлица, занимающиеся частной практикой в порядке, установленном законодательством РФ. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте. Там же размещена подробная информация об акции, продуктах и услугах», — добавили в банке.

В пресс-службе уточнили также, что на сегодняшний день Россельхозбанк обслуживает свыше 150 тыс. клиентов, представляющих средний и малый бизнес.

Комментируя объявленную акцию, заместитель председателя правления РСХБ Максим Любомудров отметил, что учреждение ведет целенаправленную работу по поддержке данной категории предпринимателей.

«Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Успех и конкурентоспособность малого бизнеса во многом зависят от того, какое содействие он получил именно на старте. Отменяя в рамках акции ряд комиссий по РКО, банк ставит задачу помочь начинающим предпринимателям сделать первые шаги в бизнесе более уверенными», — сказал он.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.

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