«Мастер-Пак» вложит в развитие производства 500 млн. рублей Экономика

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Специализирующееся на производстве гофрокартона предприятие «Мастер-Пак», которое реализует инвестиционный проект по строительству завода экотары на территории индустриального парка «Союз» в Пензе, планирует нарастить объемы выпуска упаковочных материалов за счет дополнительных вложений в размере примерно 500 млн. рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Мастер-Пак» Игорь Алтарев.

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По его словам, в ближайших планах — возведение новых корпусов, а затем — приобретение оборудования.

«Все это вместе взятое предполагает инвестиции примерно в полмиллиарда рублей. Но это еще не конец», — пояснил Игорь Алтарев, добавив, что постоянное развитие является приоритетом для компании.

Он отметил, что определенный стимул для расширения производства дала поездка в Италию в составе делегации региона, после которой потенциальные партнеры посмотрели на «Мастер-Пак» по-новому — с большим доверием.

Руководитель завода подчеркнул, что значительную поддержку на начальном этапе реализации инвестпроекта оказала администрация Пензы, в том числе лично мэр Виктор Кувайцев, который оперативно реагировал на все возникающие вопросы.

Игорь Алтарев также особо обратил внимание на то, что завод экотары удачно расположен с точки зрения привлечения кадров, так как неподалеку находится развивающийся микрорайон «Город Спутник».

«Мы не в гаражах каких-то. Это серьезное предприятие, на котором мы заботимся о людях, на котором мы пытаемся сделать так, чтобы им было приятно приходить на работу», — сказал он.