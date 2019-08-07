EN
00:30:26 Четверг, 8 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Мастер-Пак» вложит в развитие производства 500 млн. рублей

18:20 | 07.08.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Специализирующееся на производстве гофрокартона предприятие «Мастер-Пак», которое реализует инвестиционный проект по строительству завода экотары на территории индустриального парка «Союз» в Пензе, планирует нарастить объемы выпуска упаковочных материалов за счет дополнительных вложений в размере примерно 500 млн. рублей. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Мастер-Пак» Игорь Алтарев.

«Мастер-Пак» вложит в развитие производства 500 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в ближайших планах — возведение новых корпусов, а затем — приобретение оборудования.

«Все это вместе взятое предполагает инвестиции примерно в полмиллиарда рублей. Но это еще не конец», — пояснил Игорь Алтарев, добавив, что постоянное развитие является приоритетом для компании.

Он отметил, что определенный стимул для расширения производства дала поездка в Италию в составе делегации региона, после которой потенциальные партнеры посмотрели на «Мастер-Пак» по-новому — с большим доверием.

Руководитель завода подчеркнул, что значительную поддержку на начальном этапе реализации инвестпроекта оказала администрация Пензы, в том числе лично мэр Виктор Кувайцев, который оперативно реагировал на все возникающие вопросы.

Игорь Алтарев также особо обратил внимание на то, что завод экотары удачно расположен с точки зрения привлечения кадров, так как неподалеку находится развивающийся микрорайон «Город Спутник».

«Мы не в гаражах каких-то. Это серьезное предприятие, на котором мы заботимся о людях, на котором мы пытаемся сделать так, чтобы им было приятно приходить на работу», — сказал он.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор поручил Минпрому помочь производителю упаковки с заказами В Пензе за растрату топлива УМВД на 10 млн. рублей предприниматель получил условный срок
В Пензе задержан грабитель, напавший на прохожую на проспекте Строителей В Городищенском районе на директора «Стройлеса» завели дело из-за долгов по зарплате
Пензенские аграрии с начала года закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд. рублей Житель Пензы лишился денег после SMS о выигрыше 100 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама