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В Пензе подведут итоги исполнения бюджета региона за I полугодие

08:00 | 19.08.2019 | Экономика

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Подведение итогов исполнения бюджета Пензенской области за шесть месяцев 2019 года станет одной из главных тем очередного заседания регионального правительства, которое состоится в предстоящий четверг, 22 августа.

В Пензе подведут итоги исполнения бюджета региона за I полугодие. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что информацию по данному вопросу представит временно исполняющая обязанности министра финансов региона Ирина Мучкаева.

В свою очередь министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Москвин доложит о промежуточных результатах реализации региональных проектов в сфере экологии.

Также на заседании выступит глава Минтруда региона Алексей Качан, в центре внимания которого будет реализация региональных проектов по направлению «Демография».

Кроме того, в повестку включен вопрос о внедрении федеральной государственной информационной системы (ФГИС) ведения единого госреестра записей актов гражданского состояния. Актуальные сведения на эту тему представит начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова, сообщается на сайте регионального правительства.

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