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Пензенская область получит около 256 млн. рублей на развитие сельских территорий

17:30 | 19.08.2019 | Экономика

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Пензенская область, по предварительным данным, получит около 256 млн. рублей из федерального бюджета в 2020 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», однако объем поддержки может быть увеличен. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенская область получит около 256 млн. рублей на развитие сельских территорий. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По программе «Комплексное развитие сельских территорий» мы ожидаем, что объем финансирования будет увеличен, прежде всего за счет увеличения финансирования на улучшение жилищных условий», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 19 августа.

Андрей Бурлаков пояснил, что сформирован список из 1,5 тыс. человек, которые смогут улучшить жилищные условия по новой программе.

«Также даны заявки по всем остальным направлениям», — добавил министр.

Согласно данным, размещенным на сайте Минсельхоза России, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» для Пензенской области предусмотрено: на благоустройство территорий — почти 57,5 млн. рублей, на развитие водоснабжения — более 14 млн. рублей, на газификацию — около 5 млн. рублей, на улучшение жилищных условий — примерно 12,7 млн. рублей, на строительство жилья, предоставляемого по договору найма — свыше 167,8 млн. рублей.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» утверждена постановлением правительства России от 31 мая 2019 года. Она рассчитана на 2020–2025 годы.

Ее основные цели — сохранение доли сельского населения в общей численности на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.

Госпрограмма состоит из проектной и процессной частей.

В проектную часть включено пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» и «Благоустройство сельских территорий».

К процессной части отнесено три ведомственные целевые программы: «Обеспечение государственного мониторинга сельских территорий», «Аналитическая и информационная поддержка комплексного развития сельских территорий» и «Современный облик сельских территорий».

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