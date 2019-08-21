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В Пензе открыт второй цех предприятия «СтанкоМашСтрой»

14:18 | 21.08.2019 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Второй производственный цех открыт на территории предприятия «СтанкоМашСтрой» в Пензе в среду, 21 августа.

В Пензе открыт второй цех предприятия «СтанкоМашСтрой». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на его площадях планируется ежегодно выпускать 300 вертикальных обрабатывающих центров.

В ходе торжественного мероприятия произведена закладка капсулы на месте строительства третьего цеха, в котором будут изготавливаться комплектующие для станков и производиться механообработка. Начать возведение цеха планируется в 2019 году, ввести в эксплуатацию — летом 2020-го.

В 2015 году предприятие «СтанкоМашСтрой» приступило к реализации проекта по организации серийного производства и локализации производства узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков в Пензе.

В том же году был открыт первый цех.

По последним данным, общая стоимость проекта составляет 1 млрд. рублей.

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