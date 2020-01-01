На развитие Чемодановки в 2020 и 2021 годах заложат по 19 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Министерство финансов Пензенской области подготовило изменения в региональный бюджет, согласно которым Бессоновский район в 2020 и 2021 годах получит по 19 млн. рублей в качестве дотаций на развитие села Чемодановка.

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«Предусматривается предоставить дотацию на сбалансированность бюджету Бессоновского района на развитие населенного пункта — села Чемодановка — на 2020–2021 годы по 19 млн. рублей ежегодно», — сказала первый заместитель министра финансов Пензенской области Марина Забара, представляя соответствующий законопроект в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по экономической политике в среду, 21 августа.

Она уточнила, что денежные средства будут направлены на реконструкцию и строительство дорог в Чемодановке.

Данный вопрос вынесен на очередную сессию регионального парламента, которая состоится в предстоящую пятницу, 23 августа.