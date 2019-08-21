Резервный фонд пензенского правительства планируется увеличить на 15 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Резервный фонд правительства Пензенской области предлагается увеличить в 2019 году на 15 млн. рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Марина Забара.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, эту сумму планируется заложить в бюджет области с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением водоснабжения в отдельных населенных пунктах.

«На Башмаковский район выделяются средства, Каменский район, Бессоновский район», — уточнила она, представляя соответствующий законопроект в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по экономической политике в среду, 21 августа.

Марина Забара пояснила, что расходы бюджета на финансирование приоритетных и социально значимых обязательств планируется увеличить на 2019 год на 181 млн. рублей, на 2020 — на 80,4 млн. рублей, на 2021 год — на 19 млн. рублей.

В частности, по ее словам, денежные средства намечено направить на капремонт кровли родильного отделения сердобской межрайонной больницы имени A.И. Настина, на разработку проектной документации на реконструкцию здания государственного архива, а также на систему газового пожаротушения в картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Первый заместитель министра финансов добавила, что расходы на строительство хирургического корпуса в Кузнецке будут перенесены с 2019 года на 2020-й в связи с изменением сроков выполнения работ.

Она уточнила, что 50 млн. рублей предлагается заложить на приобретение в собственность Пензенской области недвижимого имущества для пополнения специализированного жилищногo фонда — ориентировочно на 36 квартир.

«На материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти и учреждений Пензенской области на 2019 год будет дополнительно выделено 19,5 млн. рублей и на 2020 год — 12 млн. рублей», — сказала Марина Забара.

Ожидается, что депутаты рассмотрят вопрос об изменении бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в предстоящую пятницу, 23 августа.