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Резервный фонд пензенского правительства планируется увеличить на 15 млн. рублей

19:18 | 21.08.2019 | Экономика

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Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Резервный фонд правительства Пензенской области предлагается увеличить в 2019 году на 15 млн. рублей. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Марина Забара.

Резервный фонд пензенского правительства планируется увеличить на 15 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, эту сумму планируется заложить в бюджет области с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением водоснабжения в отдельных населенных пунктах.

«На Башмаковский район выделяются средства, Каменский район, Бессоновский район», — уточнила она, представляя соответствующий законопроект в ходе заседания комитета Законодательного собрания региона по экономической политике в среду, 21 августа.

Марина Забара пояснила, что расходы бюджета на финансирование приоритетных и социально значимых обязательств планируется увеличить на 2019 год на 181 млн. рублей, на 2020 — на 80,4 млн. рублей, на 2021 год — на 19 млн. рублей.

В частности, по ее словам, денежные средства намечено направить на капремонт кровли родильного отделения сердобской межрайонной больницы имени A.И. Настина, на разработку проектной документации на реконструкцию здания государственного архива, а также на систему газового пожаротушения в картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Первый заместитель министра финансов добавила, что расходы на строительство хирургического корпуса в Кузнецке будут перенесены с 2019 года на 2020-й в связи с изменением сроков выполнения работ.

Она уточнила, что 50 млн. рублей предлагается заложить на приобретение в собственность Пензенской области недвижимого имущества для пополнения специализированного жилищногo фонда — ориентировочно на 36 квартир.

«На материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти и учреждений Пензенской области на 2019 год будет дополнительно выделено 19,5 млн. рублей и на 2020 год — 12 млн. рублей», — сказала Марина Забара.

Ожидается, что депутаты рассмотрят вопрос об изменении бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в предстоящую пятницу, 23 августа.

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