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Первый железнодорожный состав с пензенским подсолнечным маслом отправлен в Китай

11:42 | 24.08.2019 | Экономика

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Пенза, 24 августа 2019. PenzaNews. Первая партия подсолнечного масла, произведенного ООО «Маслозавод «Пензенский», отправлена железнодорожным составом из восьми цистерн в Китай.

Первый железнодорожный состав с пензенским подсолнечным маслом отправлен в Китай. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общий вес отгруженной продукции составил 500 тонн.

«Экспортные поставки стали возможны благодаря соглашению между группой компаний «Русгрейн» и китайскими партнерами, заключенному 23 мая текущего года в Чебоксарах в рамках третьего заседания совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы» при поддержке правительства Пензенской области. Проект по развитию партнерских отношений между регионами Приволжского федерального округа в России и провинциями, расположенными вдоль реки Янцзы в Китае, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В ведомстве добавили, что в ближайшие два года пензенская компания планирует ежемесячно отгружать в КНР 4 тыс. тонн сельхозпродукции, в том числе различные виды растительного масла, шрот, сою и зерновых культуры.

«Отгрузки полными контейнерными поездами рапсового масла и сои из Пензы в Чунцин запланированы на сентябрь-октябрь», — уточнили в министерстве.

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