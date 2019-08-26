Более 14 тыс. трудовых договоров заключено в регионе с людьми, работавшими неофициально Экономика

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Работодатели заключили с начала 2019 года более 14 тыс. договоров с гражданами, трудившимися в Пензенской области неофициально. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Фото: Pnzreg.ru

«Это 73% от установленного для Пензенской области контрольного показателя», — пояснил он в ходе круглого стола, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 26 августа.

По его словам, планомерная работа по снижению неформальной занятости, в первую очередь в секторе малого и среднего бизнеса, ведется на протяжении нескольких лет.

«Добились неплохих результатов: по данному направлению Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и третье место в Российской Федерации», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.