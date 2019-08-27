Названа средняя зарплата в Пензенской области Экономика

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата по полному кругу организаций составила в Пензенской области за июнь 2019 года 30 тыс. 545 рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики.

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По сравнению с маем текущего года она уменьшилась на 2,4%, а с июнем 2018-го — увеличилась на 4,6%.

За январь-июнь 2019 года номинальная зарплата составила 29 тыс. 116 рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Реальная заработная плата в денежном выражении составила в июне текущего года 30 тыс. 524 рубля, в январе-июне — 27 тыс. 740 рублей.

По официальной информации, среднемесячная зарплата учителей за июнь составила 27 тыс. 707 рублей, врачей — 55 тыс. 179 рублей.