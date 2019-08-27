Василий Вдонин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени Экономика

Пенза, 27 августа 2019. PenzaNews. Почетный гражданин Пензенской области, председатель совета директоров ОАО «Маяк» Василий Вдонин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Соответствующий указ №392, который президент России Владимир Путин подписал 23 августа, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, Василий Вдонин отмечен государственной наградой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Вдонин Василий Алексеевич родился в селе Сядемка Земетчинского района Пензенской области 6 сентября 1947 года.

В 1970 году окончил Ленинградскую лесотехническую академию, получив квалификацию «Инженер-технолог»; в 2001 году — Пензенский государственный университет по специальности «Экономист-менеджер».

В 1970–1971 годах — технический руководитель лесоучастка Липецкого леспромхоза.

В 1971 году являлся техническим руководителем Кольчугинского леспромхоза.

С 1971 по 1982 годы работал на Юрсовском лесокомбинате исполняющим обязанности начальника, затем — начальником нижнего лесосклада, инженером-технологом, и.о. руководителя производственно-технического отдела, главой производственно-технического отдела, главным инженером.

В 1982–1987 годах — главный инженер пензенского областного управления лесного хозяйства.

С 1987 по 1992 годы — генеральный директор производственного объединения «Пензалеспром».

С апреля 1992 года — руководитель предприятия «Маяк».

14 февраля 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Маяк» полномочия Василия Вдонина как генерального директора были прекращены досрочно. На этот пост был избран Владимир Вдонин.

Василий Вдонин продолжил участвовать в управлении холдингом в качестве председателя совета директоров.

Неоднократно избирался депутатом пензенского областного и городского советов народных депутатов, депутатом Законодательного собрания региона.

Почетный гражданин Пензы (2007), заслуженный работник промышленности Пензенской области (2012), заслуженный работник лесной промышленности РФ (2013), почетный гражданин региона (2019).