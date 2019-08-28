Оборот оптовой торговли в Пензенской области превысил 184 млрд. рублей Экономика

Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Общий объем оборота оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил в Пензенской области за период с января по июль 2019 года более 184 млрд. рублей.

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По данным Пензастата, это на 3,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам семи месяцев 2019 года на субъекты малого предпринимательства приходится 56,5% оптового оборота Пензенской области. В денежном выражении это около 104 млрд. рублей.

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики, оборот оптовой торговли в Пензенской области по итогам 2015 года составлял более 282 млрд. рублей, 2016 — 305,8 млрд. рублей, 2017 — 295,5 млрд. рублей, 2018 — 360 млрд. рублей.