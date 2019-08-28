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Внешнеторговый оборот Пензенской области за полгода составил 227 млн. долларов

16:39 | 28.08.2019 | Экономика

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Пенза, 28 августа 2019. PenzaNews. Внешнеторговый оборот Пензенской области за период с января по июнь 2019 года превысил 227 млн. долларов.

Внешнеторговый оборот Пензенской области за полгода составил 227 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным Пензастата, это на 3,5% меньше, чем за I полугодие 2018-го.

Объем экспорта в январе-июне 2019 года составил около 104,7 млн. долларов.

В страны дальнего зарубежья вывезена продукция на 41,5 млн. рублей, в СНГ — на 63,2 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение наблюдается по обоим направлениям.

Объем импорта составил за первую половину 2019 года более 122,6 млн. долларов.

Из стран дальнего зарубежья завезены товары на 98,1 млн. долларов, это меньше аналогичного уровня прошлого года. Из СНГ в Пензенскую область импортирована продукция на 24,5 млн. долларов, рост превысил 53%.

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