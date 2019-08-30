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Гордума дала согласие на прием в собственность муниципалитета участка на улице Окружной

19:57 | 30.08.2019 | Экономика

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Пенза, 30 августа 2019. PenzaNews. Депутаты гордумы шестого созыва дали согласие на прием из собственности Российской Федерации в муниципальную земельного участка на улице Окружной площадью более 25 тыс. кв. метров, на котором располагается здание ЗАО «Пензенский завод точных приборов».

Гордума дала согласие на прием в собственность муниципалитета участка на улице Окружной. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дальше этим земельным участком мы будем вправе распорядиться», — пояснила заместитель начальника управления муниципального имущества администрации Пензы Марина Литвинова в ходе 60-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 30 августа.

По ее словам, после приема земельного участка в муниципальную собственность он может быть передан в аренду или выставлен на продажу, что позволит пополнить доходную часть городского бюджета.

Согласно проекту решения, размещенному на сайте гордумы, кадастровая стоимость земельного участка на улице Окружной в Пензе составляет 27,3 млн. рублей. Он относится к землям населенных пунктов, разрешенное использование — под промышленные предприятия.

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