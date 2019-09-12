В Пензенской области объявлен «Бухгалтерский марафон» Экономика

Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Комплекс мероприятий под общим названием «Бухгалтерский марафон» пройдет в Пензенской области в период с сентября по декабрь.

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Его первым этапом станет участие в онлайн-конкурсе «Лучший бухгалтер России – 2019». В нем предусмотрены отдельные номинации для сотрудников коммерческих и государственных или муниципальных учреждений, а также для налоговых консультантов.

Затем 1 октября в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова состоится форум бухгалтеров государственного сектора и коммерческих организаций.

В рамках него до 25 декабря будет организовано повышение квалификации бухгалтеров и специалистов кадровых служб, а также пройдут научно-практические конференции и семинары с участием ведущих специалистов-экспертов в области бухгалтерского, налогового и кадрового делопроизводства.

Третий этап марафона запланирован с 27 по 30 октября — состоится подведение итогов конкурсов «Лучший бухгалтер России – 2019» и «Бухгалтер года».

Заключительным мероприятием станет церемония награждения победителей 21 ноября, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.