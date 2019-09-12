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На конкурс грантов для начинающих предпринимателей в Пензе поступило 18 заявок

08:52 | 12.09.2019 | Экономика

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Пенза, 12 сентября 2019. PenzaNews. Администрация Пензы получила 18 заявок на конкурс проектов, по результатам которого вновь зарегистрированным и действующим менее года субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) будут предоставлены гранты в размере до 300 тыс. рублей.

На конкурс грантов для начинающих предпринимателей в Пензе поступило 18 заявок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Документы от начинающих предпринимателей поданы по следующим видам деятельности: мини-пекарня, диетическая выпечка и десерты, выращивание грибов, услуги в сфере красоты, почтовая связь, декор из дерева, оздоровление, производство кожгалантереи, занятия по робототехнике.

Конкурсная комиссия на основании представленных претендентами заявок проведет оценку проектов.

Победителями будут признаны участники, набравшие наибольшее количество баллов, сообщает пресс-служба мэрии.

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