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В Пензе директор МУПа оштрафован за нарушение сроков оплаты ГСМ

15:10 | 16.09.2019 | Экономика

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Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Директор муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» Михаил Сарафанников оштрафован на 30 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В Пензе директор МУПа оштрафован за нарушение сроков оплаты ГСМ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, 11 июля 2018 году МУП «Спецбюро» заключило с ООО «Поликом» контракт на поставку горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на сумму более 587 тыс. рублей на срок до 31 января 2019 года, при этом организация свои обязательства выполнила, а предприятие не оплатило почти 255 тыс. рублей.

В марте 2019 года компания «Поликом» обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением, которое было удовлетворено. С МУП «Спецбюро» взыскано около 289 тыс. рублей, в том числе задолженность в размере почти 255 тыс. рублей, а также неустойка, сумма обеспечения контракта, судебные издержки и расходы по оплате госпошлины.

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