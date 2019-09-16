В Пензе директор МУПа оштрафован за нарушение сроков оплаты ГСМ Экономика

Пенза, 16 сентября 2019. PenzaNews. Директор муниципального унитарного предприятия «Специализированное бюро по коммунальному обслуживанию населения города Пензы» Михаил Сарафанников оштрафован на 30 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ «Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По данным ведомства, 11 июля 2018 году МУП «Спецбюро» заключило с ООО «Поликом» контракт на поставку горюче-смазочных материалов для муниципальных нужд на сумму более 587 тыс. рублей на срок до 31 января 2019 года, при этом организация свои обязательства выполнила, а предприятие не оплатило почти 255 тыс. рублей.

В марте 2019 года компания «Поликом» обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с исковым заявлением, которое было удовлетворено. С МУП «Спецбюро» взыскано около 289 тыс. рублей, в том числе задолженность в размере почти 255 тыс. рублей, а также неустойка, сумма обеспечения контракта, судебные издержки и расходы по оплате госпошлины.