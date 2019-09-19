В Пензе компания выплатила 1 млн. рублей долгов по зарплате Экономика

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Закрытое акционерное общество «Медстроймонтаж» погасило задолженность по зарплате в размере более 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С января по август 2019 года перед 15 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1 млн. рублей в связи с финансовыми трудностями работодателя. Для устранения нарушений закона прокуратурой района был принят комплекс мер реагирования», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, объявлено предостережение о недопустимости подобных фактов, а руководитель компании привлечен к административной ответственности.

«В интересах всех работников прокуратурой были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. [...] В результате принятых мер задолженность по заработной плате полностью погашена», — отмечается в тексте.