EN
22:41:04 Понедельник, 23 сентября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»: «Лекарства движутся по кругу? Минуя больных и принося миллиарды»

В Пензе компания выплатила 1 млн. рублей долгов по зарплате

18:59 | 23.09.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 23 сентября 2019. PenzaNews. Закрытое акционерное общество «Медстроймонтаж» погасило задолженность по зарплате в размере более 1 млн. рублей после вмешательства прокуратуры Железнодорожного района Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Генпрокуратуры России.

В Пензе компания выплатила 1 млн. рублей долгов по зарплате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С января по август 2019 года перед 15 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере более 1 млн. рублей в связи с финансовыми трудностями работодателя. Для устранения нарушений закона прокуратурой района был принят комплекс мер реагирования», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что были внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства, объявлено предостережение о недопустимости подобных фактов, а руководитель компании привлечен к административной ответственности.

«В интересах всех работников прокуратурой были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены. [...] В результате принятых мер задолженность по заработной плате полностью погашена», — отмечается в тексте.

Загрузка...
Читайте также
Житель Заречного объявлен в розыск Компания «Т Плюс» начала подачу тепла в Пензе
В Пензенской области уничтожено 7 тонн груш из Польши В Пензе объявлен конкурс на размещение рекламы на 42 конструкциях
В Пензенской области 4,6 тыс. учащихся пройдут тестирование на платформе «Билет в будущее» Прокуратура обнародовала результаты проверки по факту конфликта в «Солнечной долине»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement