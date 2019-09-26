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Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд. рублей

15:34 | 26.09.2019 | Экономика

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Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года вырос более чем на 5% — до 21,4 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

Кредитный портфель ВТБ в Пензенской области превысил 21 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указывается, что портфель привлеченных средств физических и юридических лиц банка на 1 июля превысил 19,6 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 4%.

«Розничный кредитный портфель за отчетный период вырос на 10% и составил на 1 июля 13 млрд. рублей. Основную долю занимают кредиты наличными — 7 млрд. рублей (+12% к началу года) и ипотека (+10%)», — уточняется в пресс-релизе.

Из его текста также следует, что за шесть месяцев банк выдал населению Пензенской области кредиты на сумму 3,2 млрд. рублей, при этом наиболее востребованным продуктом была ипотека — продажи в данном сегменте увеличились на 13% и превысили 1 млрд. рублей.

«Отмечается повышение спроса на сберегательные продукты банка. Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 10% до 11,4 млрд. рублей. В первом полугодии жители региона разместили в ВТБ порядка 900 млн. рублей своих накоплений», — сказано в сообщении.

В нем добавляется, что кредитный портфель банка в корпоративном сегменте превысил 8,4 млрд. рублей, причем более трети этой суммы — 3,1 млрд. рублей — приходится на долю займов в рамках программ господдержки; портфель привлеченных средств юрлиц по итогам шести месяцев составил 8,2 млрд. рублей.

«Кроме того, в первом полугодии ВТБ в регионе привлек порядка 5,5 тыс. клиентов, получающих и переводящих заработную плату на карту банка. Портфель карт с ежемесячным зачислением на счет превысил 53 тыс. штук», — говорится в пресс-релизе.

Комментируя итоги работы за первые шесть месяцев 2019 года, управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай подчеркнул, что объем участия кредитно-финансового учреждения в жизни региона планомерно растет.

«Мы активно содействуем развитию бизнеса — за первое полугодие нашими новыми клиентами стали более 340 предпринимателей и организаций области. Наряду с этим укрепляются наши позиции на рынке розничного кредитования. Во многом этому способствует наш клиентоориентированный подход. Внедрение передовых продуктов и совершенствование качества обслуживания всегда в фокусе нашего внимания», — сказал он.

Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован Банком России 17 октября 1990 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1000 выдана ЦБ РФ 8 июня 2015 года.

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