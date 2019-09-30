Пензенский кластер «Легпром» представил продукцию на российских и зарубежных выставках Экономика

Пенза, 30 сентября 2019. PenzaNews. Предприятия пензенского кластера легкой промышленности «Легпром» представили свою продукцию на четырех выставках — трех российских и зарубежной — в сентябре 2019 года.

Фото: ООО «ЦКР»

При поддержке ООО «Центр кластерного развития» («ЦКР») они приняли участие в одном из ключевых деловых событий индустрии моды России и Восточной Европы — Collection Premiere Moscow (CPM). В рамках этой выставки на протяжении четырех дней — с 3 по 6 сентября — проходили презентации новых коллекций сезона «весна-лето».

Пензенские производители верхней одежды заинтересовали потенциальных партнеров и покупателей классическими и дизайнерскими пальто, куртками и пуховиками. Со своими новинками посетителей познакомили ООО «КанКан», а также индивидуальные предприниматели — Виктор Козин (торговая марка «Юнона shick»), Медорис Хамзин («Элегант») и Александр Волков («Gloria TST»).

Кроме того, предприятия кластера «Легпром» приняли участие в международной выставке моды Central Asia Fashion, которая прошла в Казахстане с 15 по 17 сентября. ООО «Эль Подио» и индивидуальный предприниматель Лариса Гудкова (торговая марка «Лакрой») представили коллекции пальто, ООО «Золото» — сумки и кожгалантерейные изделия.

Данное мероприятие позволило пензенским предприятиям значительно расширить географию оптовых и розничных продаж на рынке страны.

Также важными событиями стали международные выставки «Мир детства» и «CJF – Детская мода-2019. Осень», которые проводились в московском «Экспоцентре» параллельно с 24 по 27 сентября.

Индивидуальный предприниматель Наталья Фролова (торговая марка «Fifland») привезла в столицу дизайнерскую верхнюю одежду. В свою очередь компания «N1Sport» приняла участие в специальной программе закупщиков «Центр розничных сетей» в рамках выставки «Мир детства». По информации «ЦКР», благодаря успешно проведенным переговорам в настоящее время прорабатываются вопросы поставки продукции в такие федеральные сети, как «Магнит», «Бубль гум» и «Ашан».