В бюджет Пензы планируется внести изменения Экономика

Пенза, 1 октября 2019. PenzaNews. Изменения планируется внести в бюджет Пензы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

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Члены постоянной комиссии гордумы по бюджету и экономике, собравшиеся на свое первое заседание во вторник, 1 октября, рассмотрели предлагаемые корректировки.

Как сообщает пресс-служба гордумы, доходную часть бюджета на 2019 год предложено уменьшить более чем на 64 млн. рублей — до 14 млрд. 361 млн. 47 тыс. рублей; на 2020-й и 2021-й — увеличить примерно на 128 млн. и 132 млн. рублей до 13 млрд. 23 млн. 378 тыс. рублей и 12 млрд. 804 млн. 336 тыс. рублей соответственно.

Расходную часть бюджета на 2019 год намечено уменьшить более чем на 64 млн. рублей — до 15 млрд. 81 млн. 635 тыс. рублей.

Окончательное решение будет принято на 3-й внеочередной сессии гордумы в предстоящую пятницу, 4 октября.