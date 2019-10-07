В Пензе планируется открыть центр «Мой бизнес» Экономика

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. Центр «Мой бизнес», на базе которого предприниматели смогут в одном месте получить консультацию специалистов различных институтов развития, будет открыт в ближайшее время в помещении на первом этаже жилого дома №14 на улице Герцена в Пензе. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин.

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«Будет аналог МФЦ для бизнеса», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 октября.

По словам Андрея Лузгина, запуск данного центра позволит усовершенствовать процесс взаимодействия бизнесмена, заинтересованного в получении господдержки, с такими структурами, как ООО «Центр кластерного развития», АО «Гарантийная микрокредитная компания «Поручитель» и фонд поддержки предпринимательства Пензенской области.

Первый зампред областного правительства отметил, что следить за сопровождением того или иного бизнес-проекта поможет CRM-система.

«Мы уйдем в единую информационную систему, будем видеть всю историю взаимоотношений с данным бизнесом и предлагать ему комплексные решения по всем нашим мерам поддержки», — сказал он.