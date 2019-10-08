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Прокуратура выявила нарушения в деятельности пензенской Госжилстройтехинспекции

16:24 | 08.10.2019 | Экономика

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Пенза, 8 октября 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила нарушения требований законодательства в сфере градостроительства и защиты прав предпринимателей, допущенные сотрудниками Госжилстройтехинспекции региона за период с начала 2019 года.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности пензенской Госжилстройтехинспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, при оформлении приказов о проверках неверного указывались условия их проведения и не конкретизировался их предмет.

«Имели место случаи организации мероприятий по контролю без взаимодействия без утвержденных руководителями заданий на их проведение», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что также выявлено несколько фактов проведения проверочных мероприятий в отсутствие фактической регистрации извещений об окончании строительства объекта капитального строительства.

Кроме того, по словам Светланы Артамоновой, в ряде случаев предписания контролирующего органа выдавались без обязательных ссылок на нормы Градостроительного кодекса России.

«Вопреки требованиям законодательства результаты проверок не заносились в информационную систему государственного строительного надзора», — сказала представитель прокуратуры.

Она пояснила, что с целью устранения нарушений председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову, который курирует работу Госжилстройтехинспекции, внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — подытожила Светлана Артамонова.

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