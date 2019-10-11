Россельхозбанк вложил в экономику Пензенской области за 19 лет более 175 млрд. рублей Экономика

Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Россельхозбанк с момента своего основания в 2000 году вложил в экономику Пензенской области более 175 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой кредитно-финансового учреждения.

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«При финансовой поддержке Россельхозбанка развиваются приоритетные направления: инвестиционная сфера, кредитование малых форм хозяйствования, обновляется парк техники и оборудования, успешно ведется строительство и модернизация современных животноводческих комплексов; жители региона приобретают квартиры, автомобили и воплощают в жизнь другие свои мечты», — отмечается в тексте.

В нем указывается, что по состоянию на 1 сентября 2019 года кредитный портфель Пензенского филиала Россельхозбанка превысил 56 млрд. рублей, из них портфель юридических лиц составляет около 51 млрд. рублей.

«Заемщики филиала — это крупные системообразующие сельхозпредприятия, представители среднего и малого бизнеса региона», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что филиал также уделяет большое внимание развитию розничного бизнеса в регионе: по данным на первый день осени текущего года кредитный портфель физлиц превысил 5,2 млрд. рублей, при этом значительную долю в объеме займов занимает потребительское кредитование (65%) и ипотека (35%).

«По состоянию на 1 сентября объем розничных вкладов в Пензенском филиале Россельхозбанка составил 23 млрд. рублей, из которых около 18 млрд. рублей приходится на вклады населения», — говорится в сообщении.

Кроме того, из его текста следует, что кредитно-финансовое учреждение продолжает активно развивать направление карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания — так, общее количество действующих карт составляет около 64 тыс., а сотрудники почти 320 предприятий региона получают зарплату на карты Россельхозбанка.

Комментируя итоги работы за 19 лет, исполняющий обязанности директора Пензенского филиала Россельхозбанка Александр Зимняков отметил, что за это время РСХБ закрепил за собой статус одного из крупнейших универсальных банков федерального значения, занимающего ключевые позиции в кредитовании АПК области.

«Мы благодарим наших деловых партнеров и клиентов за доверие и поддержку, желаем всем благополучия. Уверены, что с каждым годом наша работа будет приносить все больше пользы жителям Пензенской области и ее экономике», — сказал он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.