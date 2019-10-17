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В Пензенской области объявлен конкурс «Инженер года»

09:02 | 17.10.2019 | Экономика

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области объявило конкурс «Инженер года».

В Пензенской области объявлен конкурс «Инженер года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он призван стимулировать активность инженерных кадров, участвующих в научно-исследовательском и производственном процессах. Среди других задач — выявление элиты инженерного корпуса Пензенской области и привлечение внимания к проблеме подготовке высококвалифицированных кадров.

Принять участие в конкурсе могут граждане России, имеющие высшее образование, которые заняты инженерной деятельностью на предприятиях в Пензенской области. Возраст, должность, наличие ученого звания и степени значения не имеют.

Прием документов будет осуществляться с 22 октября по 18 ноября.

Конкурсная комиссия оценит кандидатов по определенным критериям, в их числе — достижения в профессиональной деятельности, наличие научных публикаций, объектов интеллектуальной собственности, уровень работ и экономический эффект от них.

Победители будут определены в трех номинациях: «Инженер-механик», «Инженер-программист» и «Инженер-электроник».

Согласно положению конкурса, денежная премия за первое место составит 57,5 тыс. рублей, за второе — 34,5 тыс. рублей, за третье — 23 тыс. рублей.

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