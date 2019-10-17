EN
21:44:51 Четверг, 17 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе представители кластеров прошли тренинг по продажам в условиях жесткой конкуренции

15:27 | 17.10.2019 | Экономика

Печать

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Более 30 руководителей и специалистов шести предприятий, входящих в состав действующих на территории Пензенской области кластеров, стали участниками тренинга в бизнес-инкубаторе «Татлин», посвященного продажам в условиях жесткой конкуренции.

В Пензе представители кластеров прошли тренинг по продажам в условиях жесткой конкуренции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве эксперта на обучающем мероприятии выступил российский бизнес-тренер Владимир Якуба.

По его словам, отработать полученные навыки слушателям помогает технология «реалити-звонок», когда непосредственно с обучающей площадки слушатель дозванивается сложному клиенту, пытается преодолеть его возражения и заинтересовать своим предложением.

«Такой подход наиболее эффективен в условиях высочайшей конкуренции на большинстве современных рынков. Это очень актуально для представителей кондитерского, биомедицинского кластера и кластера легкой промышленности», — отметил Владимир Якуба.

Помимо современных технологий продаж, сотрудники пензенских предприятий познакомились с методами трансляции ценностей товара и бренда, а также с технологиями бенчмаркинга.

Обучение представителей малого и среднего бизнеса организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе трое начинающих предпринимателей получили гранты в 300 тыс. рублей Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» получила паспорт готовности к зиме
Михаил Глаголев награжден грамотой за вклад в строительство Спасского собора Пензы Цифровые сервисы в пензенском «Доме Вероники» помогут молодым инвалидам в учебе и работе
Попавшийся на пьяной езде житель Пензы стал фигурантом уголовного дела Белозерцев прокомментировал слова Дитриха о результатах реализации проекта «БКАД»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement