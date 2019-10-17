В Пензе представители кластеров прошли тренинг по продажам в условиях жесткой конкуренции Экономика

Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Более 30 руководителей и специалистов шести предприятий, входящих в состав действующих на территории Пензенской области кластеров, стали участниками тренинга в бизнес-инкубаторе «Татлин», посвященного продажам в условиях жесткой конкуренции.

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В качестве эксперта на обучающем мероприятии выступил российский бизнес-тренер Владимир Якуба.

По его словам, отработать полученные навыки слушателям помогает технология «реалити-звонок», когда непосредственно с обучающей площадки слушатель дозванивается сложному клиенту, пытается преодолеть его возражения и заинтересовать своим предложением.

«Такой подход наиболее эффективен в условиях высочайшей конкуренции на большинстве современных рынков. Это очень актуально для представителей кондитерского, биомедицинского кластера и кластера легкой промышленности», — отметил Владимир Якуба.

Помимо современных технологий продаж, сотрудники пензенских предприятий познакомились с методами трансляции ценностей товара и бренда, а также с технологиями бенчмаркинга.

Обучение представителей малого и среднего бизнеса организовано ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.