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На федеральном канале вышел спецрепортаж о привлечении инвестиций в Пензенскую область

13:30 | 20.10.2019 | Экономика

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Пенза, 20 октября 2019. PenzaNews. Специальный репортаж журналиста Антона Борисова о привлечении инвестиций в Пензенскую область, съемки которого проходили в регионе в конце сентября, вышел на телеканале «Россия 24».

На федеральном канале вышел спецрепортаж о привлечении инвестиций в Пензенскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Есть территории опережающего развития, индустриальные парки — там инфраструктура, там льготы: по налогам на прибыль, на имущество, по транспортному. Есть льготное кредитование, субсидии. Активно развиваются кластеры», — охарактеризовал автор спецрепортажа созданные в Пензенской области условия для развития бизнеса.

Он познакомил зрителей с историями успеха некоторых компаний. В числе передовых показаны «Дамате», «СтанкоМашСтрой», «МедИнж», «Электроприбор», «Пензенские кленоварни» и холдинг «Маяк».

В завершение репортажа продолжительностью более 20 минут Антон Борисов обратил внимание на то, что в развитие «Маяка» инвестируют денежные средства партнеры из Германии, «равно как Сингапур — в молочное производство, Нидерланды — в сыр, Турция — в зерно, Франция — в сахарную свеклу».

«Видят перспективы Пензенской области», — отметил журналист федерального канала.

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