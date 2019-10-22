«Росэлектроника» познакомит пензенских студентов с работой предприятий холдинга Экономика

Пенза, 22 октября 2019. PenzaNews. Акция «День карьеры», организованная холдингом «Росэлектроника», пройдет в Пензенском государственном университете в предстоящую среду, 23 октября.

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Планируется, что в ней примут участие студенты базовых кафедр и профильных факультетов. Они смогут узнать о возможности прохождения стажировок, об открытых вакансиях, а также пообщаться со специалистами.

Для участников будут организованы мастер-класс по трехмерному моделированию, практикум по применению нейросетевых технологий и средств виртуальной реальности, а также интерактивная лекция о трендах в сфере IT.

Перед студентами выступят руководители акционерных обществ «Радиозавод», «НИИЭМП» и «НПП «Рубин».

По словам заместителя генерального директора по организационному развитию «Росэлектроники» Натальи Транковской, данная акция призвана объединить на одной площадке потенциальных будущих работников предприятий холдинга.

«Нам важно не только рассказать о карьерных возможностях в холдинге, но и получить обратную связь от студентов, понять, что они ждут от будущего работодателя», — пояснила она.

Замруководителя добавила, что в нынешних условиях система работы с персоналом должна быть гибкой, учитывать рыночные тренды и особенности поколений.

«Только так мы сможем создать экосистему, в который каждый сотрудник сможет максимально раскрыть свой потенциал для достижения общих стратегических целей компании», — цитирует Наталью Транковскую пресс-служба «Росэлектроники».